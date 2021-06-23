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ВОЗ похвалила реакцию России на рост заболеваемости COVID-19

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Фото: Vincent Isore / Globallookpress.com

Представитель Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) похвалил реакцию России на рост заболеваемости COVID-19, назвав ее быстрой и решительной. Об этом сотрудник ВОЗ заявил в беседе с «Лентой.ру».

По словам представителя организации, российские власти выработали необходимые подходы на всех уровнях правительства и общества и реорганизовали систему здравоохранения для госпитализации и лечения пациентов с COVID-19. «Кроме того, когда произошел скачок заболеваемости в прошлом году, мы увидели, что власти на разных уровнях смогли применить гибкий и адаптивный подход к применению и изменению ограничительных мер», — отметили в ВОЗ. Однако в организации не стали давать оценку текущей эпидемиологической ситуации в России, где в последние дни наблюдается взрывной рост заболеваемости.

При этом в ВОЗ подчеркнули, что универсального подхода к борьбе с коронавирусом не существует. «Для достижения успеха стратегия страны по борьбе с COVID-19 должна соответствовать местным условиям, быть научно обоснованной и культурно приемлемой», — подчеркнул представитель организации.

На фоне растущего числа заражений в ряде российских регионов были введены новые ограничения. Так, с 28 июня в Москве посещать заведения общественного питания смогут посетители, которые сделали прививку, переболели коронавирусом в течение последних шести месяцев либо имеют отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней. Кроме того, в ряде регионов пройдет обязательная вакцинация некоторых групп населения.

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