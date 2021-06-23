Российский мэр возложил цветы к Вечному огню в лосинах и шлеме

Глава Тобольска Максим Афанасьев пришел на возложение цветов в День памяти и скорби в шлеме и лосинах. Фотографии и видео он опубликовал в своем Instagram.

Жители города возмутились внешним видом мэра. «Как можно в таком виде приходить на такое мероприятие?», — написала россиянка в комментариях к публикации.

В пресс-службе администрации города «Подъему» заявили, что одежда Афанасьева была неслучайной. В День памяти в Тобольске также проводился вело-мото-авто пробег «Сибиряки: дорогами побед». В ведомстве отметили, что возложение цветов к обелиску победы проходило в рамках этой акции.

«В этом году Максим Викторович присоединился к этому мероприятию (к вело-мото-авто пробегу — прим. «Ленты.ру») как участник. Это происходило в экипировке, потому что это смысловое наполнение мероприятия. Там были еще где-то полсотни велосипедистов в такой же форме. <...> Это мероприятие спортивное смысловое, направленное на сохранение памяти», — объяснили в городской администрации.

Кроме того, в ведомстве добавили, с Максимом Афанасьевым возлагали цветы люди, которые не участвовали в пробеге. Поэтому они не были в спортивной форме.

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