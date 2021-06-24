Путин и Эрдоган обсудили возобновление авиасообщения между странами

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили снятие ограничений на полеты между странами и начало поставок вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом сообщает РИА Новости.

Обсуждая в телефонном разговоре вопросы российско-турецкого взаимодействия в различных областях, Эрдоган поблагодарил Путина за решение восстановить авиасообщение.

Ранее, 22 июня, Россия возобновила полномасштабное авиасообщение с Турций. Туристам стали доступны как чартерные, так и регулярные перевозки. На первом лайнере из Москвы на курорты прилетело 132 пассажира. Как отметили представители рабочей группы по туризму городского совета Антальи, всего в период с июня по октябрь в город могут прибыть четыре миллиона путешественников из России.