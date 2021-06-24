Россияне накрыли пакетом умершего на пляже человека и продолжили отдыхать

В Нижнем Новгороде на пляже россияне накрыли мертвого человека пакетом и продолжили отдых. Видео опубликовал Telegram-канал «Двач».

На кадрах видно, как погибший находится в воде, а возле него купаются и загорают люди.

«Мертвый человек в воде, рядом с ним отдыхающие спасаются от жары», — рассказала одна из присутствующих девушек.

По ее словам, голову мужчины накрыли пакетом, чтобы не пугать людей.

Ранее британский путешественник умер на глазах супруги и сына после того, как поскользнулся и ударился головой о камни. Так, 79-летний мужчина отправился купаться в море, а когда выходил из него, потерял равновесие и упал без сознания.

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