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Названо последствие отказа привитых против COVID-19 от мер предосторожности

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Фото: Иван Коваленко / Коммерсантъ

После вакцинации против COVID-19 нужно соблюдать меры предосторожности. Последствие отказа от них назвала главный внештатный специалист Минздрава по терапии и общей практике Оксана Драпкина, передает Telegram-канал оперштаба.

«Бывает так, что, получив прививку, человек снимает маску и не соблюдает дистанцию. Это неверно», — отметила специалист.

Она добавила, что антитела вырабатываются не сразу, поэтому последствием отказа от мер безопасности может стать заражение коронавирусной инфекцией.

Ранее главный акушер-гинеколог Минздрава Татарстана Татьяна Шигабутдинова рассказала о беременности после вакцинации от COVID-19. По ее словам, ребенок, зачатый в утробе вакцинированной от COVID-19 матери, развивается без осложнений.

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