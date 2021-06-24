Франция перестала выдавать визы россиянам

Посольство Франции в России подтвердило прекращение выдачи шенгенских виз россиянам. Об этом сообщает ТАСС.

Как уточнили в дипмиссии, в Москве приостановлен прием заявлений на продление пятилетних въездных документов.

Ранее в Telegram-канале «Улететь 2021» также появилась информация о том, что с 24 июня по распоряжению Генконсульства Франции в Москве визовый центр прекращает продление многократной французской визы, которая была выдана на срок три, четыре и пять лет с датой окончания в 2020 и 2021 году.

Ранее, 1 июня, визовые центры Франции возобновили выдачу шенгенских виз россиянам. Туристы могли запросить продление пятилетней многократной краткосрочной визы, выданной Францией и истекшей во время пандемии коронавируса.