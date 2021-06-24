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Россияне смогут подать заявления на пособия беременным и родителям-одиночкам

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Фото: Globallookpress.com

Россияне смогут подать заявления на пособия беременным и родителям-одиночкам с 1 июля на портале госуслуг или в клиентской службе Пенсионного фонда по месту жительства. Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).

ПФР начнет принимать заявления на новые ежемесячные пособия беременным, которые встали на учет в ранние сроки беременности, и неполным семьям с детьми от восьми до 17 лет.

«Размер обеих выплат определяется в соответствии с прожиточным минимумом, установленным в каждом регионе. В случае с выплатой неполным семьям речь идет о 50 процентах прожиточного минимума ребенка, в случае с выплатой по беременности — 50 процентах прожиточного минимума трудоспособного взрослого», — уточнили в ПФР.

При этом размер дохода семьи не должен превышать «прожиточного минимума на душу населения в субъекте».

Как сообщает ТАСС, правительство России на заседании в четверг, 24 июня, рассмотрит проект распоряжения о выделении средств на новые пособия беременным и неполным семьям с детьми в возрасте от восьми до 17 лет.

Ранее в июне премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что правительство России добавит выплат семьям с детьми от 3 до 7 лет, на эти цели дополнительно направят 55 миллиардов рублей.

26 мая сообщалось, что президент Владимир Путин одобрил новые меры поддержки беременных женщин и семей с детьми, подписав соответствующий закон. Описанные в законе меры, предложенные «Единой Россией», направлены на реализацию инициатив главы государства из последнего послания Федеральному собранию.

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