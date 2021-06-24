Сексолог назвала ключевой вопрос для идеального секса

Сексолог Эмили Морс (Emily Morse) назвала ключевой вопрос, который следует задать партнеру, чтобы секс с ним стал идеальным. Об этом пишет портал Led Bible.

Как рассказала специалист, эта фраза звучит просто: «Тебе это нравится?». По мнению Морс, это — «одна из самых горячих вещей» и «ключ к сексуальному успеху», поскольку это позволяет сказать партнеру, нравятся ли ему ваши действия, а также дает ему возможность сказать, как можно их улучшить.

Эксперт объяснила, что некоторые люди думают, что партнер интуитивно знает их сексуальные желания, однако не всегда это так. Если же ему сказать, что он делает что-то правильно, это приведет к большему удовольствию, углубит связь и улучшит общение в других сферах жизни.

Ранее Эмили Морс назвала способы разнообразить интимную жизнь в летний период. Так, одним из способов сделать сексуальную жизнь ярче и интереснее специалист назвала купание голышом. По ее словам, это позволяет людям «почувствовать себя живыми». Во-вторых, она посоветовала попробовать заняться сексом на улице. Она пояснила, что смена обстановки может «творить чудеса», главное, никому не попадаться на глаза, указала специалист.