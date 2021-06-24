Зеленский продлил санкции против Симоньян и Эрнста

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о продлении санкций против ряда российских СМИ, журналистов и медиаменеджеров, включая генерального директора «Первого канала» Константина Эрнста и главного редактора телеканала Russia Today Маргариту Симоньян. Документ был опубликован на официальном сайте главы государства.

Решение об продлении рестрикций было принято на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) 18 июня. Санкционный список был представлен на обсуждение правительством страны. В число юридических лиц, попавших под ограничения, вошли телеканалы «Россия-24», «Россия-Культура», «РТР-Планета», НТВ и другие.

Их вещание на территории республики, в том числе в интернете, продолжат блокировать, а журналистам запретят посещать страну. Действие ограничений продлится как минимум три года. Отмечается, что Зеленский также поручил Министерству иностранных дел Украины проинформировать об этих рестрикциях представителей Евросоюза, США и других дружественных государств и «поставить перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер».

24 июня президент Украины аналогичным образом продлил санкции против десятков российских банков, включая Сбербанк, Газпромбанк, ВТБ и банк «Россия». Под ограничения также попали Центральный республиканский банк ДНР и Государственный банк ЛНР, а также несколько платежных организаций международных платежных систем, среди которых «Колибри» и «Юнистрим».