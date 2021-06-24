Противника главы Палестины избили до смерти силовики

Сотни палестинцев вышли на протесты к резиденции главы Палестины Махмуда Аббаса с требованиями его отставки после того, как известного оппозиционного активиста Низара Баната предположительно забили до смерти при аресте местные силовики. Об этом сообщает Reuters.

43-летний Банат, по словам его родственников, был задержан ночью у себя дома, при аресте его несколько минут избивали и ударили головой об оконную решетку. Низар Банат скончался вскоре после задержания. Он много лет выступал против нынешней власти в Палестинской автономии, был кандидатом в депутаты парламента. В его гибели увидели признак усиления авторитарной власти Аббаса.

Международное сообщество и правозащитники потребовали независимого расследования инцидента и вскрытия тела погибшего. Сторонников Баната, требующих справедливости, разогнала полиция с использованием слезоточивого газа.

Ранее в этом году председатель Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд Аббас заявил о переносе президентских и парламентских выборов из-за отказа Израиля провести их в Восточном Иерусалиме.