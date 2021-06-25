Минск отреагировал на поддержку Сербией запрета на полеты

Официальный Минск отреагировал на решение Сербии поддержать запрет на полеты белорусских авиакомпаний над воздушным пространством Евросоюза и других стран, сообщает РИА Новости.

«В Беларуси восприняли решение Сербии о присоединении к ограничительным мерам в отношении нашего государства с непониманием. Оно не соответствует ни высокому уровню межгосударственного диалога, ни межправительственному соглашению о воздушном сообщении», — сказал посол Белоруссии в Сербии, Северной Македонии и Черногории Валерий Брылев.

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Минск надеется, что Белград пересмотрит свое решение. Дипломат отметил, что решение о запрете полетов было принято в том же месяце, когда Белоруссия передала Сербии в дар четыре истребителя МиГ-29 и провела с ней и Россией совместные военные учения.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что Сербия, Северная Македония, Черногория, Албания, Исландия, Лихтенштейн и Норвегия присоединились к решению Евросоюза о запрете для белорусских авиаперевозчиков на использование воздушного пространства и аэропортов ЕС.

Санкции были вызваны инцидентом с самолетом Rayanair. 23 мая он совершил вынужденную посадку в Минске из-за сообщения о бомбе. После этого были задержаны экс-главред оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и его подруга Софья Сапега.