Бывший СССР
 
Последние новости
Первый случай заражения штаммом коронавируса «дельта плюс» зафиксировали в России
Бортпроводники заперли мужчину в туалете самолета после драки со стюардессами
Упавшая со стены в частном доме картина оказалась утерянным полотном Рембрандта
Глава МВД России рассказал о спецоперации против ОПГ и изъятии тонны наркотиков
Актриса Ольга Будина поддержала выступившего против вакцинации Егора Бероева
Российский врач развеяла популярные мифы о загаре
Гарик Харламов призвал закрыть российский футбол
Тренер Нурмагомедова заявил о тоске россиянина по боям
Xiaomi привезла в Россию свой самый дорогой телевизор
Новости партнеров
Прослушать новость

Минск отреагировал на поддержку Сербией запрета на полеты

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Максим Шеметов / Reuters

Официальный Минск отреагировал на решение Сербии поддержать запрет на полеты белорусских авиакомпаний над воздушным пространством Евросоюза и других стран, сообщает РИА Новости.

«В Беларуси восприняли решение Сербии о присоединении к ограничительным мерам в отношении нашего государства с непониманием. Оно не соответствует ни высокому уровню межгосударственного диалога, ни межправительственному соглашению о воздушном сообщении», — сказал посол Белоруссии в Сербии, Северной Македонии и Черногории Валерий Брылев.

Минск надеется, что Белград пересмотрит свое решение. Дипломат отметил, что решение о запрете полетов было принято в том же месяце, когда Белоруссия передала Сербии в дар четыре истребителя МиГ-29 и провела с ней и Россией совместные военные учения.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что Сербия, Северная Македония, Черногория, Албания, Исландия, Лихтенштейн и Норвегия присоединились к решению Евросоюза о запрете для белорусских авиаперевозчиков на использование воздушного пространства и аэропортов ЕС.

Санкции были вызваны инцидентом с самолетом Rayanair. 23 мая он совершил вынужденную посадку в Минске из-за сообщения о бомбе. После этого были задержаны экс-главред оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и его подруга Софья Сапега.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Семь европейских стран согласились блокировать белорусские самолеты
Минск собрался отстаивать в суде право компенсации потерь от инцидента с Ryanair
Минск счел санкции против «Белавиа» попыткой рейдерского захвата
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:1522 июня

Запад вводит жесткие санкции против Белоруссии.

Устоит ли режим Лукашенко на этот раз?
15:2323 июня

Грузия объявила о нормализации испорченных из-за Саакашвили отношений с Украиной

14:5723 июня

Украинский военный обронил оружие перед президентом Грузии

14:5023 июня

Следствию не хватило доказательств финансирования Медведчуком терроризма

Бывший СССР00:0121 мая

Контрольная зачистка.

Зеленский решил избавиться от главного конкурента. Как дело Медведчука изменит украинскую политику?
14:3923 июня

В ДНР отказались вводить мораторий на смертную казнь

14:3023 июня

Украинские полицейские начали массово увольняться из-за низких зарплат

14:0623 июня

В Верховной Раде предложили запретить олигархам избираться в мэры

Бывший СССР09:0024 мая

В гонке за вакциной.

Полезные уроки казахстанского опыта в борьбе с COVID-19
13:5623 июня

На Украине судам запретят приостанавливать санкции против своих граждан

13:3423 июня

Азербайджан и Турция провели совместные военные учения в Нахичевани

13:1223 июня

Украинцы разочаровались в полиции и СБУ

Россия
«Вопрос лечения так и не решен»
Коронавирус снова мутировал. Чем это грозит россиянам?
В Москве ограничили посещение кафе, баров и ресторанов.
Попасть в них можно только с прививкой, антителами или ПЦР-тестом
В Москве заработали бесковидные бары и рестораны.
 
Все материалы
Мир
«Миропорядок надо менять»
Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад — о крахе США, роли России в мире и письмах Путину
Российские моряки применили оружие против британского эсминца.
Что известно об инциденте в Черном море?
Россия считает Турцию своим союзником.
Почему Анкара продает оружие Украине?
«Мы к дедушке Джо!»
Тысячи нелегалов каждый день прорываются в США. Как Америка переживает острейший миграционный кризис?
Все материалы
Бывший СССР
Запад вводит жесткие санкции против Белоруссии.
Устоит ли режим Лукашенко на этот раз?
Партия Пашиняна выиграла выборы в Армении.
Но это не позволяет ему вновь стать премьер-министром
Своих побросали.
За что россияне попадали в белорусские тюрьмы и как на это реагировали в Москве
Полиция сдерживает противников Никола Пашиняна на митинге за его отставку Конец метаниям.
Армения устала от Пашиняна. Восстановит ли страна прежние отношения с Россией после выборов?
Все материалы
Экономика
Европа обрушилась с критикой на «Газпром»
Ненасытные.
Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты?
Назван объем помощи одиноким россиянам с детьми
Новое величие.
Россия может возглавить мировую энергетическую революцию. Что ей мешает?
«Роснефть» начала заправлять авиатопливо в аэропорту Нюрнберга
«Большая часть этого трудного пути уже пройдена».
Генеральный директор Biocad о компании, которой в этом году уже 20 лет
Акции российских металлургов рухнули после решения правительства
Все материалы
Силовые структуры
Владимир Зеленский«Украина была для них раем»
Воры в законе обещают убить Владимира Зеленского. Что стоит за их угрозами?
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
«Ты в него шмальнул!»
Как сибирский поселок стал горячей точкой после случайного выстрела сотрудника ДПС в задержанного
«В ваших детях бесы».
Как россияне попадают в секты, теряют все и совершают страшные преступления
Все материалы
Наука и техника
Жертва давки на Ходынском поле«Ямы наполнялись людьми, толпа шла прямо по ним».
Как коронация Николая II обернулась крупнейшей давкой в истории России
Истинный РОСС.
Россия создает свою космическую станцию. Что о ней известно?
Все материалы
Спорт
Партнерский материал
Такое страшное слово «ничья».
Сборной России в игре с Данией не нужна победа. И это пугает больше всего
Хосе Андраде
Партнерский материал
Черная жемчужина.
«Танцующему» футболисту аплодировал весь мир. Почему он умер в приюте для бездомных?
«Нам повезло, что есть VAR»
Помощь судей, супергол Миранчука и травма Фернандеса. Как Россия обыграла Финляндию
Теофило Кубильяс — в центре
Партнерский материал
Наследник Короля.
Как парень из перуанских трущоб стал звездой футбола и заслужил уважение великого Пеле
Все материалы
Культура
Билли Айлиш извинилась перед азиатами за высмеивание акцента
«Сейчас Путина прятать уже не просят»
Как Сергей Полунин набил на груди татуировку с Путиным и изменил свою жизнь
Умерла 93-летняя звезда «Стар Трека»
«Вселенная тебе ничего не должна»
Как стать счастливым несмотря на бедность, болезнь и смерть? Отвечает философ
Максим Фадеев назвал игру сборной России по футболу «колхозным фарсом»
Драйв 80-х, любовницы Лимонова и соколы Сталина:
лучшие книги лета
Мужчина нашел в мусорном баке старинные картины
Все материалы
Интернет и СМИ
Журналист нашел пропавшего младенца во время репортажа о его исчезновении
Российская блогерша разочаровалась в журналисте Гордоне после интервью
«Рай для мужчин, проклятье для женщин»
 
Снуп Догг опубликовал у себя видео с Максимом Галкиным
Популярная российская блогерша назвала истинную причину развода
Все материалы
Ценности
Женщина осталась без зубов из-за мечты о похудении и прославилась в сети
Дешевая одежда на детях принца Уильяма и Кейт Миддлтон вызвала споры в сети
«Еле спасли»
Женщины веками сжигают волосы краской ради красоты. Как они пытаются обмануть природу?
Украинка показала свой нос «до и после пластики» и разозлила подписчиков
«Лжец, припертый к стенке»
Как Борис Джонсон устраивал алковечеринки, менял женщин и попадал в скандалы
Голливудский актер набрал десятки килограммов и удивил фанатов новой внешностью
Модель Victoria's Secret во время шоу Wild Things, Нью-Йорк, 2010 год«Сначала обнаженные снимки, а потом — паранджа»
Как дизайнеры и звезды оскорбляют миллионы людей и чем это опасно?
Все материалы
Путешествия
«Местные больше напоминали зверей».
Как россияне попали в самую закрытую страну мира и чуть не застряли в ней навсегда
Россия ужесточила правила въезда из-за границы.
Куда можно уехать, как вернуться в Россию и сколько это стоит
«Замкнутый и всегда одинокий».
Каким был великий Магеллан, зачем он отправился в кругосветное плавание и за что был убит
Все материалы
Из жизни
Невеста поделилась способами сэкономить на свадьбе и получила угрозы убийством
«Это ужасно действует на психику»
Австралию атаковали миллиарды мышей. Они устраивают пожары и кусают детей по ночам
Худеющая девушка каждый день снимала видео в нижнем белье и показала результат
Девушка не пила 21 день и рассказала о неожиданных последствиях воздержания
Человек-паук пришел на службу к Папе Римскому
«Они не знают, что делают»
Всемогущих британских шпионов разоблачили: история главных провалов английских спецагентов
Все материалы
За дизайн новых Lada будет отвечать экс-стилист Aston Martin
Как и из чего собирают роскошные седаны Aurus
Что общего с маршруткой у отечественного седана за 18 миллионов рублей
АвтоВАЗ начал поставлять автомобили без мультируля и мультимедийной системы
Всё про новый кроссовер Infiniti QX60
Много фотографий и подробностей о семиместном японском кроссовере нового поколения
Ferrari представила первый дорожный суперкар с двигателем V6
Длительный тест Mazda CX-30: часть вторая
Подводим итоги длительного теста японского кроссовера
Характеристики нового Kia Sportage рассекретили раньше времени
Все материалы
Среда обитания
Американский город уходит под землю:
почему в этом виноваты его жители?
«Как прежде уже не будет»
Россияне массово покидают квартиры ради жизни на природе. Как изменятся цены на дома?
Битое стекло, кусок асфальта и лужа воска:
как выглядят проекты самого странного скульптора мира
Больная фантазия.
Прозрачная церковь, бриллианты и летящий ангел: как выглядят самые необычные здания мира
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
Россиянку признали самой красивой на международном конкурсе
В Петербурге начали снимать сериал о Фаине Раневской
Российские ученые научились искать болезни компьютерным зрением
Все материалы