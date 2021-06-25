Постпред России обвинил Евросоюз в интеллектуальной бедности

Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что ЕС не готов к выстраиванию нормальных отношений с Россией. Слова дипломата цитирует «Интерфакс».

Чижов напомнил, что на прошедшем саммите лидеры альянса предложили Еврокомиссии представить варианты мер в ответ на возможные действия России. Речь шла в том числе и об экономических санкциях. По мнению постпреда России при ЕС, после подобного обсуждения можно было также предложить решения, способствующие нормализации отношений нашей страны с европейскими партнерами. «А сама по себе политика так называемых санкций — это путь в никуда, свидетельство интеллектуальной бедности тех, кто все это придумывает», — сказал он.

Дипломат отметил, что заявления об открытости к диалогу звучали неоднократно, однако этого недостаточно. По его словам, для этого нужна политическая воля Евросоюза «переломить негативную тенденцию, а ее на данный момент нет».

Ранее Чижов назвал отношения с ЕС имеющими тенденцию к дальнейшей деградации.