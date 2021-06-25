На отказавшегося поддержать войну в Донбассе журналиста напали неонацисты

В Ивано-Франковске напали на оппозиционного журналиста Руслана Коцабу, известного тем, что он не поддержал мобилизацию в Вооруженные силы Украины в период активных боевых действий в Донбассе в 2015 году. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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Как сообщил Коцаба, на него напала группа неонацистов, когда он возвращался в Киев. Это произошло ночью в пятницу, 25 июня, на перроне железнодорожного вокзала Ивано-Франковска.

«Я сейчас в больнице, так жаль тех, кого пришлось встретить сегодня и завтра... Немного для поднятия настроения — теперь я зеленый пацифист и телеведущий, как ходячая реклама "зеленой власти" (цвета президентской партии «Слуга народа» — прим. «Ленты.ру») к 25-летию Дня Конституции!» — написал журналист.

В январе на Коцабу напали представители праворадикального движения «Правый сектор» (запрещенная в России экстремистская организация) в городе Коломыя Львовской области. Там проходило судебное заседание по делу 2016 года, когда Коцабу обвинили в государственной измене и препятствовании законным действиям Вооруженных сил Украины в особый период.

В мае 2016 года Коцабу приговорили к трем с половиной годам лишения свободы с конфискацией имущества. Он провел в заключении 524 дня. Был оправдан в апелляционном суде и выпущен на свободу в июле 2016 года.

Международная правозащитная организация Amnesty International признала Коцабу узником совести.