Российских металлургов собрались «нахлобучить» в ответ

Правительство России не остановится на введении экспортных пошлин на продукцию российских металлургических компаний. Новые изъятия денег из отрасли могут быть связаны с повышением налога на прибыль или налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к правительству и федеральных чиновников.

В конце мая первый вице-премьер Андрей Белоусов обвинил металлургов в том, что они «нахлобучили» правительство на 100 миллиардов рублей, воспользовавшись удачной ценовой конъюнктурой на мировых рынках. При этом он пообещал, что ответные действия обязательно последуют и деньги тем или иным способом придется вернуть.

Накануне, 24 июня, премьер Михаил Мишустин поручил ввести временную вывозную таможенную пошлину в период с 1 августа по 31 декабря. По словам Белоусова, поступления от нее в бюджет составят порядка 113-114 миллиардов рублей. При этом он подчеркнул, что мера не является наказанием для участников отрасли, речь идет о защите российского рынка.

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Чиновник ссылался на то, что из-за резкого роста цен на металлопродукцию российские госпроекты, запланированные на много лет вперед, существенно подорожали и перестали укладываться в бюджет.

Однако дополнительные меры, обсуждаемые в настоящее время, выглядят полным пересмотром фискальной политики по отношению к металлургам. Один из вариантов предусматривает установление налогового маневра по аналогии с тем, что действует в сфере нефтедобычи. Это, с одной стороны, повышение НДПИ, а с другой — система стимулирующих вычетов «наподобие обратного акциза». Белоусов, в частности, выступает именно за рост НДПИ.

Однако один из источников издания утверждает, что в первую очередь обсуждается налог на прибыль, чтобы стимулировать компании инвестировать в основной капитал. Новые ставки налога пока не определены, в правительстве и ведомствах от комментариев отказались.

Между тем в НЛМК считают, что даже введение экспортных пошлин больше похоже на изъятие средств, а не на защиту рынка. Дело в том, что сборы введены даже для тех продуктов, что в принципе не поставляются на российский рынок.