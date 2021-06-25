Рианну и A$AP Rocky отказались пускать в клуб без паспорта

Исполнительницу Рианну и рэпера A$AP Rocky отказались пускать в один из клубов на Манхэттене без ID-карты, которая является в США аналогом паспорта. Об этом сообщил в Twitter пользователь с ником lgforkman.

«Я сейчас увидел, как вышибала не пустил Рианну в бар, потому что у нее нет удостоверения», — написал он. Позднее пользовательница skylaristired подтвердила эту информацию и выложила ролик, на котором можно увидеть, как музыканты разговаривают с охранником, отказывающимся пускать их в заведение. Поклонники певицы начали шутить, что охранник не узнал ее, так как она не выпускала новые альбомы уже несколько лет.

Позднее звезды все же попали внутрь. На YouTube появился ролик, где они играют в автоматы уже внутри заведения.

Слухи о романе Рианны и A$AP Rocky появились в январе. Тогда певицу, недавно расставшуюся с арабским миллиардером Хассаном Джамилем после трех лет отношений, заметили вместе с хип-хоп-артистом, когда оба направлялись в один из отелей Нью-Йорка.

Исполнители познакомились в 2013 году. Тогда Рианна снялась в клипе рэпера Fashion Killa.