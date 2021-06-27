Сотрудницу посольства США обокрали на Украине

Карманные воры обокрали сотрудницу посольства США Ейрин Захер на Украине. Об этом сообщает «Украина.ру» со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел днем 26 июня в одном из киевских ресторанов. По словам сотрудницы посольства, из ее сумки были похищены кошелек с деньгами, а также смартфон стоимостью около 65 тысяч рублей. Кроме того, злоумышленники украли водительские права и дипломатическое удостоверение.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов разыскивают карманников.

Ранее сообщалось о банде подмосковных школьников, которые совершали вооруженные нападения на прохожих с целью грабежа. От действий четырех подростков пострадали трое жителей Одинцово.