В США арестовали похитителя почти 20 тонн фисташек

Полиция округа Туларе в Калифорнии арестовала подозреваемого в краже 42 тысяч фунтов (19050,88 килограммов) фисташек 34-летнего мужчину. Об этом на официальной странице полиции округа в Facebook сообщил шериф.

Он рассказал, что в июне обычная проверка в компании Touchstone выявила пропажу около 42 тысяч фунтов фисташек. 17 июня представители компании обратились в Отдел по борьбе с преступностью и попросили расследовать кражу. Полицейские через два дня обнаружили грузовик с фисташками на одной из стоянок, а фисташки были расфасованы из мешков весом 2000 фунтов (907 килограммов) в мешки меньшего размера для перепродажи. На месте была арестован Альберто Монтемайор из компании Montemayor trucking по подозрению в краже орехов.

Это не первый случай, когда грузовик с фисташками исчезает в Центральной Калифорнии. В августе 2020 года еще один человек в Калифорнии был арестован и обвинен в краже фисташек на сумму более 294 тысяч долларов. В июле прошлого года двое мужчин были попались на том, что выдавали себя за водителей, забиравших груз в распределительном центре миндаля и фисташек. Фисташковая промышленность — одна из значительных статей экономики США: согласно мартовскому исследованию, калифорнийские фермеры, выращивающие фисташки, приносят более пяти миллиардов долларов экономике штата и создают более 47 тысяч рабочих мест, сообщает Business Insider.

«Орехи — идеальный дорогостоящий товар для кражи и перепродажи, потому что, в отличие от электронных устройств, у фисташек нет серийных номеров, что делает их практически неотслеживаемыми», — объясняет The Washington Post популярность орехов у грабителей.

Грабежи орехов особенно процветали в период с 2014 по 2017 год после того, как организованные преступные группировки украли орехов на сумму более 7,6 миллиона долларов, по данным CargoNet, компании, которая отслеживает кражи грузов. Воры подделывали документы, взламывали базы данных, чтобы перенаправить и украсть грузы ценных орехов, сообщал BuzzFeed News в 2016 году. В последние годы кражи сократились, так как поскольку компании принимают новые методы отслеживания и защиты поставок, такие как фотографирование и отпечатки пальцев водителей, сообщает Capitol Press.

Ранее стало известно, что полиция в индийской деревне Дхурена, штат Чхаттисгарх, зафиксировала факт кражи 800 килограммов коровьего навоза. В ночь на 9 июня неизвестный похитил 800 килограммов коровьего навоза на сумму 1,6 тысячи рупий (1,5 тысячи рублей). Правоохранители преступили к розыску пропажи.