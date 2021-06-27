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В Москве отпустили часть задержанных на митинге противников вакцинации

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Фото: Mihail Siergiejevicz / Global Look Press

В Москве отпустили часть противников вакцинации, задержанных на митинге, который прошел в субботу, 26 июня. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь фракции КПРФ в Мосгордуме Никита Попов.

Всего, по уточненным данным, были задержаны восемь человек.

«Часть задержанных отпустили», — сказал Попов, добавив, что среди них был депутат Мосгордумы от КПРФ Николай Зубрилин, один из руководителей общественного движения «Родители Москвы» Алексей Плохов, член совета «Общероссийского офицерского собрания» Игорь Окунев, писатель Игорь Шнуренко и координатор «Левого фронта» Андрей Селезнев.

Омбудсмен Москвы Татьяна Потяева в свою очередь сообщила, что разберется в ситуации с задержаниями в понедельник. «Важно понимать, что эта акция стихийная была во время пандемии, но мы сделаем запрос, разберемся в ситуации. В любом случае вопрос у нас на контроле», — сказала она.

Ранее сообщалось, что на митинге противников вакцинации В Москве участники акции избили человека в костюме Чебурашки.

На акции в Новопушкинском сквере присутствовали около 500 человек, она была организована однопартийцем депутата Зубрилина из Госдумы Валерием Рашкиным. К Рашкину пытался прорваться человек в костюме Чебурашки — он бежал к депутату с ящиком апельсинов.

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