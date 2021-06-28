Лондонский «Арсенал» захотел купить игрока сборной Украины за 25 миллионов евро

Нападающий бельгийского «Гента» и сборной Украины по футболу Роман Яремчук попал в сферу интересов лондонского «Арсенала». Об этом сообщает Voetbal Belgie.

По информации источника, англичане захотели приобрести игрока за 25 миллионов евро. Помимо лондонцев, на футболиста претендуют итальянские «Рома» и «Милан», последние готовы рассмотреть вариант с арендой Яремчука.

Действующий контракт Яремчука с «Гентом» рассчитан до 2025 года, в минувшем сезоне он провел за команду 27 матчей в чемпионате Бельгии, в которых забил 15 мячей и сделал пять результативных передач. Портал Transfermarkt.de оценивает стоимость 25-летнего футболиста в 15 миллионов евро.

Яремчук перешел в «Гент» из киевского «Динамо» в 2017 году. В активе форварда также 27 матчей в составе сборной Украины, в которых он забил 10 мячей. Два из них нападающий записал на свой счет на чемпионате Европы-2021. В 1/8 финала турнира украинцы 29 июня сыграют со Швецией.

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