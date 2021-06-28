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Россиянин шесть месяцев бил новорожденную дочь за громкий плач

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Фото: Кирилл Кухмарь / Коммерсантъ

Россиянин шесть месяцев бил новорожденную дочь за громкий плач. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК.

Инцидент произошел в Смоленской области. По предварительным данным следователей, «злоупотребляющий спиртными напитками» 33-летний житель Новодугинского района жестоко обращался с ребенком с декабря прошлого года.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Истязание». Мужчину уже задержали, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее стало известно, что житель Соликамска в Пермском крае поссорился с друзьями, после чего облил их бензином в гараже и поджег. Пять человек получили множественные ожоги и попали в больницу. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью».

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