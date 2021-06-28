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В Госдуме оценили отказ Германии считать привитых «Спутником V» вакцинированными

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Фото: Globallookpress.com

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий оценил заявление представителя пресс-службы Минздрава Германии Себастьяна Гюльде о том, что Берлин отказывается считать привитых «Спутником V» вакцинированными, пока препарат не одобрят в Евросоюзе. В разговоре с «Лентой.ру» назвал это «очередным проявлением недобросовестной конкуренции».

«Запад продолжает вести вакцинные войны и пытаться воздвигнуть вакцинный занавес. "Спутник V" доказал свою эффективность, особенно в сравнении с западными вакцинами», — заявил Слуцкий.

По мнению политика, подобные решения имеют сугубо политический характер. Он отметил, что «все это становится единой системой по сдерживанию нашей страны».

«Недопуск российских вакцин на мировые рынки, отказ от признания привитыми от COVID-19 россиян — все это, к сожалению, искусственная политика, которая не имеет к реальности в отношении эффективности "Спутника V" никакого отношения», — подчеркнул глава комитета Госдумы по международным делам.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал решение Германии не считать привитых «Спутником V» людей вакцинированными. Он назвал эту ситуацию «чисто коммерческим вопросом».

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