В Роспотребнадзоре нашли пользу от жары

Погодные условия и температура воздуха при распространении коронавирусной инфекции не имеют решающего значения, так как вирус передается от человека к человеку и зависит от дистанции и длительности контакта, сообщил ТАСС ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

Специалист отметил, что некоторые положительные моменты от жары есть: люди меньше выходят на улицу, больше проводят времени в помещениях, что немного затормаживает распространение инфекции. Также он напомнил, что солнечный ультрафиолет разрушает коронавирус на поверхностях, но передача вируса через поверхности не основной путь возможного инфицирования, поэтому решающего значения этот фактор не имеет.

По его словам, в любую погоду защититься от заражения поможет сокращение социальной активности, соблюдение дистанции, ношение масок в общественных местах, транспорте, помещениях, обработка рук. «Таким образом, все зависит не от возможных капризов погоды, а от поведения людей. А лучшим способом специфической профилактики является вакцинация», — заключил Лебедев.

Ранее Лебедев оценил риск заражения COVID-19 при купании в водоеме. Он заявил, что способность возбудителя вируса передаваться через воду не доказана. Он посоветовал при этом избегать скопления людей при входе в водоем и на берегу.