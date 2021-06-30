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В Крыму обнаружили индийский штамм коронавируса

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Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Индийский и британский штаммы коронавируса обнаружили в Крыму. Об этом сообщила руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская, передает РИА Новости.

По ее словам, в регионе идет «смешанное циркулирование» коронавирусной инфекции. Пеньковская добавила, что среди заболевших все больше молодых россиян.

«На сегодняшний день самые высокие цифры заболеваемости в возрастной группе 18-27 лет и 30-49 лет. То есть, поражено работоспособное население», —пояснила главный санитарный врач полуострова.

Ранее в Крыму в международном детском лагере «Артек» выявили вспышку COVID-19. Там инфекцию подтвердили у 12 детей — их отправили в инфекционную больницу Симферополя. В самом лагере проводится дезинфекция помещений.

В Крыму до 1 июля продлен режим повышенной готовности. Согласно указу главы Крыма Сергея Аксенова, на полуострове под запретом остаются все массовые мероприятия. Кроме того, спортивные игры должны быть ограничены 50 участниками и 10 процентами зрителей.

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