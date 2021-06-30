Россияне стали избавляться от компаний в любимом офшоре

Россияне стали избавляться от компаний и других активов на Кипре, который долгое время считался любимым офшором российского бизнеса, несмотря на то, что несколько лет назад страна перестала соответствовать формальным признакам офшора, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Центробанка.

Согласно статистике регулятора, чистые прямые инвестиции (ПИ) из России на Кипр по итогам 2020 года составили 1,5 миллиарда долларов. Этот показатель рассчитывается как разница между приобретенными и проданными финансовыми активами (вкладами в уставный капитал) в конкретной стране. При подсчете не учитываются выплаты дивидендов и процентов по займам и кредитам.

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Таким образом, можно сделать вывод о том, что россияне в 2020 году избавлялись от кипрских активов, причем такая тенденция зафиксирована впервые в современной истории России. По итогам 2019 года размер чистых прямых инвестиций в островное государство составил 14,4 миллиарда долларов.

Прямые инвестиции совершаются для дальнейшего обратного вложения средств в российские компании. Основанная на Кипре фирма использует собственный уставный капитал для приобретения доли в российской организации, которая впоследствии возвращает средства в обратном направлении через дивиденды или проценты. Последние принято считать частью оттока капитала. В 2019 году, по оценке Минфина, на Кипр было выведено более 1,9 триллиона рублей.

Такой подход долгое время был возможен благодаря условиям двустороннего соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН). Оно предусматривало снижение ставки налога на прибыль по дивидендам у источника до пяти процентов (вместо стандартных 15) при условии, что получатель является резидентом одной из договаривающихся сторон. Проценты по кредитам вовсе не облагались налогом у источника. С нынешнего года условия соглашения были пересмотрены по требованию российского президента Владимира Путина — ставки налога у источника по дивидендам и процентам были повышены до 15 процентов.