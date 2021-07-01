В российском ресторане трехлетнего ребенка напоили антисептиком вместо воды

В одном из ресторанов Якутска официант напоил трехлетнего ребенка антисептиком вместо воды. Об этом пишет Znak.

Официант принес трехлетнему ребенку полный стакан антисептика. После того, как малыш сделал несколько глотков, он начал плакать.

«При общении сотрудники ресторана покрывали друг друга, никто не сознается, что налил антисептик. Вину возлагают на уборщицу, но она-то в чем виновата? Пятилитровая бутыль стоит у них на столе», — приводит издание слова отца пострадавшего.

Ребенка отвезли в больницу, промыли желудок и отпустили домой. Возбуждено уголовное дело по по части 1 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

Ранее сообщалось, что россиянка разбила голову и порвала ложкой глотку собственному ребенку. Из-за полученных травм девочка стала инвалидом.