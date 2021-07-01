В Кремле прокомментировали слова Зеленского о флаге над Госдумой

Над зданием Госдумы будет развеваться только российский флаг. Об этом в эфире Первого канала заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова передает ТАСС.

Так в Кремле прокомментировали слова президента Украины Владимира Зеленского, который отказался считать российский и украинский народ единым, а также заявил, что в противоположном случае над Государственной Думой развевался бы желто-голубой флаг.

Ранее Владимир Зеленский вопреки словам президента России Владимира Путина заявил, что русские и украинцы не являются одним народом, но указал на объединяющие их вещи. По словам политика, хотя две страны и объединяет общая часть истории, в том числе победа над фашизмом и национальные трагедии, а также память, соседство и родственники, «мы точно не один народ».

30 июня российский лидер во время прямой линии подчеркнул, что не считает Украину недружественной страной, и назвал русских и украинцев единым народом. При этом руководство республики Путин счел «явно недружественным» по отношению к Москве.