Россия
 
Последние новости
Посла Чехии вызвали в МИД России
Сафронов отказался идти на сделку со следствием по делу о госизмене
Россия резко увеличила закупки пальмового масла
«Роскосмос» с Восточного запустил «Союз-2.1б» со спутниками OneWeb
В Армении назвали условие для мирного соглашения с Азербайджаном
Украинские депутаты отказались поддержать борьбу с олигархами
В Швеции впервые за 14 лет убили полицейского
В Москве закончилась вакцина «ЭпиВакКорона» 
Пятеро российских подростков избили и «расстреляли» ребенка
Новости партнеров
Прослушать новость

В Кремле прокомментировали слова Зеленского о флаге над Госдумой

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Над зданием Госдумы будет развеваться только российский флаг. Об этом в эфире Первого канала заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова передает ТАСС.

Так в Кремле прокомментировали слова президента Украины Владимира Зеленского, который отказался считать российский и украинский народ единым, а также заявил, что в противоположном случае над Государственной Думой развевался бы желто-голубой флаг.

Ранее Владимир Зеленский вопреки словам президента России Владимира Путина заявил, что русские и украинцы не являются одним народом, но указал на объединяющие их вещи. По словам политика, хотя две страны и объединяет общая часть истории, в том числе победа над фашизмом и национальные трагедии, а также память, соседство и родственники, «мы точно не один народ».

30 июня российский лидер во время прямой линии подчеркнул, что не считает Украину недружественной страной, и назвал русских и украинцев единым народом. При этом руководство республики Путин счел «явно недружественным» по отношению к Москве.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В России оценили высказывание Зеленского об украинском флаге над Госдумой
Эксперт оценил слова Путина о передаче Украины под внешнее управление
Зеленский пригласил Папу Римского совершить «судьбоносный визит» на Украину