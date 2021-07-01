Жена Павла Воли рассказала о его желании изменить внешность

Гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева рассказала, что ее муж, юморист Павел Воля, старается набрать вес. О его желании изменить внешность Утяшева сообщила в своем шоу «Дерзкая готовка», выпуск опубликован на YouTube.

Ведущая спросила гостя программы, комика Демиса Карибидиса, хотел ли бы он что-то поменять в своей внешности. Демис ответил отрицательно, после чего Утяшева поделилась подробностями того, что бы хотел изменить ее супруг.

«Павлик гоняется за лишним весом, он очень хочет поправиться, мы все стараемся очень сильно», — призналась ведущая. Карибидис не поверил в то, что Воля не может потолстеть. «Он не хочет поправиться, он обманывает! Отправь его ко мне на юг на две недели», — пошутил комик.

Утяшева отвергла предложение, посчитав такой способ неэффективным. «Демис, это нереально. Правда. Прям не в коня корм. И вот он вот такой», — заключила она.

Ранее Утяшева рассказала о самом оригинальном подарке, который она делала мужу. Ведущая призналась, что однажды потратила на него полтора миллиона рублей.