Песков опроверг желание России разместить свой флаг на Украине

Россия с уважением относится к суверенитету Украины и не имеет желания разместить свой флаг на ее территории, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 2 июля.

Песков добавил, что российская сторона не может позитивно реагировать на слова президента Украины Владимира Зеленского, который отказался признать россиян и украинцев одним народом и заявил, что в обратном случае над Государственной Думой «развевался бы желто-голубой флаг».

Официальный представитель Кремля уточнил, что подготовка к встрече Путина и Зеленского не ведется.

1 июля Песков, комментируя реплику украинского лидера об украинском флаге над зданием Госдумы, заявил, что над российским парламентом будет

развеваться только российский флаг.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что хоть две страны и объединяет общая часть истории, в том числе победа над фашизмом и национальные трагедии, а также память, соседство и родственники, «мы точно не один народ». «Были бы украинцы и россияне одним народом, то в Москве, скорее всего, ходили бы гривны, а над Государственной Думой развевался бы желто-голубой флаг», — отметил он.