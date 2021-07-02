Захарова объяснила изменение позиции Зеленского по единству русских и украинцев

Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила изменение позиции украинского президента Владимира Зеленского по вопросу о единстве русских и украинцев. Свое мнение дипломат высказала в Telegram-канале.

Захарова сравнила заявления Зеленского от 2014 и 2021 годов: если в первом случае он называет русских и украинцев одним народом, то во втором — напротив, отрекается от этого. В частности, представитель МИД вспомнила фразу украинского политика «Мы же не идиоты!», сказанную в интервью 2014 года.

«Очевидно, за семь лет многое изменилось», — предположила Захарова.

Старое интервью Зеленского также вспомнили в издании «Страна.ua»: он делал такие заявления во время гастролей со студией «Квартал 95» в Донецке. «Мы в принципе не можем быть против русского народа, потому что мы один народ... Наша "квартальская" позиция — не за правительство Украины, а за украинский народ. И не против русского народа, а против российского правительства», — говорил тогда будущий президент.

30 июня президент России Владимир Путин во время прямой линии заявил, что Украина не является недружественной России страной, а украинцы и русские — один народ.

Зеленский позже сказал, что, хотя две страны и объединяет общая часть истории и соседство, «мы точно не один народ». «Были бы украинцы и россияне одним народом, то в Москве, скорее всего, ходили бы гривны, а над Государственной Думой развевался бы желто-голубой флаг», — отметил он.