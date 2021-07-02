На Украине ужесточат наказание за проникновение в зону отчуждения ЧАЭС

На Украине захотели признать незаконное проникновение в зону отчуждения Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) уголовным преступлением. Об этом сообщает УНИАН.

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона об ужесточении наказания за нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению.

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Он предполагает внесение положений в Уголовный кодекс Украины, согласно которым незаконное пребывание в зоне отчуждения ЧАЭС без соответствующего разрешения или самовольное поселение там будет наказываться штрафом в размере от 17 до 42 тысяч гривен (от 45 до 110 тысяч рублей) или ограничением свободы на срок от одного до трех лет.

На данный момент нелегальное проникновение на территорию ЧАЭС является административным правонарушением и предполагает выплату нарушителями штрафа в размере от 340 до 510 гривен (от 900 до 1350 рублей) с конфискацией орудий совершения правонарушения.

Ранее стало известно о задержании украинскими силовиками 60 сталкеров, которые пытались незаконно проникнуть в зону отчуждения ЧАЭС с целью экстремального туризма. Им грозят крупные штрафы.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Она считается одной из крупнейших техногенных катастроф в истории. В результате взрыва в четвертом энергоблоке станции радиоактивному облучению подверглись почти 8,4 миллиона человек. Вокруг АЭС была создана так называемая зона отчуждения, куда ежегодно пытаются проникнуть сотни туристов.