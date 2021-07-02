Верховный суд Украины отказался отменять пожизненный приговор по делу Гонгадзе

Кассационный уголовный суд Верховного суда Украины отказался отменять пожизненный приговор экс-главе угрозыска МВД Алексею Пукачу по делу об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе. Об этом сообщает портал «Гордон».

Приговор обжалованию не подлежит.

Пукач просил заменить пожизненное заключение 15-летним сроком. «Мы добивались смягчения приговора в связи с тем, что в действиях моего подзащитного не было умысла, а также потому, что смерть наступила не от его действий», — пояснил адвокат Григорий Демиленко.

Осужденный обратился в Кассационный уголовный суд в сентябре 2019 года. Заседания регулярно переносились, Комитет министров Совета Европы призывал украинские власти как можно быстрее завершить кассационное производство.

Георгий Гонгадзе пропал в сентябре 2000 года. Через два месяца его тело обнаружили в лесу под Киевом, а спустя девять лет были найдены останки его черепа.

В 2008 году суд признал виновными в убийстве троих бывших сотрудников МВД: Валерия Костенко, Александра Поповича и Николая Протасова. Протасов спустя несколько лет умер в колонии. Пукач скрывался от правосудия и был арестован только в 2009-м. На суде он утверждал, что Гонгадзе представлял угрозу для государства. Но позже, при рассмотрении апелляции, заявил, что оговорил себя под давлением и что убийство было непредумышленным.

При этом еще в ноябре 2000 года лидер Социалистической партии Александр Мороз обнародовал аудиозаписи, которые, по его словам, были сделаны в кабинете тогдашнего президента Леонида Кучмы. На них человек с голосом, похожим на голос Кучмы, отдавал распоряжение о ликвидации Гонгадзе.