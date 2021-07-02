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Литовцев поймали на воровстве еды у американских военных

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Фото: Сейм Литовской Республики

В Литве семерых военнослужащих и еще двух гражданских лиц, работавших на военном полигоне, обвинили в краже 1176 коробок с сухими пайками. Об этом пишет «Sputnik Литва» со ссылкой на пресс-службу местной прокуратуры.

По данным следствия, весной 2020 года они украли с полигона в Швенченском районе более 14 тысяч сухпайков, которые предназначались солдатам батальона Сухопутных войск США, находящимся в Литве. Обвиняемых также подозревают в продаже награбленной еды другим лицам. По оценкам прокуратуры, ущерб от кражи составил более 121 тысячи евро.

Злоумышленникам предъявлены обвинения в краже и злоупотреблении положением, а троим военнослужащим, включая командира роты — во взяточничестве и подкупе. Предполагается, что офицер мог потребовать взятку за сокрытие преступления.

В июне немецкие солдаты, расквартированные в Литве, устроили неонацистскую вечеринку. Во время «восстановительного мероприятия» они исполнили экстремистские и антисемитские песни, в частности — серенаду Адольфу Гитлеру, а также изнасиловали сослуживца.

В 2018 году американские военные надругались над флагом Литвы в Каунасе. Заявление на них написал очевидец. Он рассказал, что солдаты сорвали знамя со здания прокуратуры и разорвали его на части. По неофициальным данным, дело решили не предавать огласке.

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