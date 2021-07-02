Популярный город Италии ввел штраф за прогулки по улице

Во Флоренции ввели штрафы за прогулки по туристическим улицам — нарушение правила может обойтись путешественникам в сумму от 400 (34,7 тысячи рублей) до 1000 евро (около 87 тысяч рублей). Об этом сообщает The Sun.

Так, власти популярного итальянского города запретили вечерние прогулки в популярных туристических районах, пытаясь таким образом решить проблему столпотворений во время пандемии.

Мэр Флоренции Дарио Нарделла (Dario Nardella) подтвердил, что прогулки по городу с девяти вечера до шести утра запрещены на три дня до последующего уведомления. Кроме того, известно, что ограничение действует на улице Санто-Спирито, любимом среди посетителей ресторанов и ночных клубов месте, а также на самых популярных площадях — Строцци, Санта-Кроче и Сантиссима Аннунциата.

Единственным исключением является посещение баров и ресторанов в запрещенном для прогулок районе. Уточняется, что для того, чтобы не получить штраф, нужно предъявить чек из бара.

Ранее в июне посол Италии в Москве Паскуале Террачано назвал россиянам условия открытия границ европейской страны. Так, на вопрос о сроках открытия Италии для российских туристов Террачано заявил, что это случится тогда, «когда россияне привьются».