Гол и передача Кучерова принесли «Тампе» третью победу над «Монреалем»

Гол и передача российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова принесли команде победу над «Монреалем» в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча, которая состоялась на арене «Белл-Центр», завершилась со счетом 6:3 в пользу «молний».

Заброшенными шайбами отметились Ян Рутта на второй минуте, Виктор Хедман на четвертой минуте и Кучеров (22-ая минута). Дважды отличился Тайлер Джонсон (24, 56) и поразивший пустые ворота Блейк Коулман (57). в «Монреале» забили Филипп Дано (12), Ник Судзуки (39) и Кори Перри (56).

Четвертый матч пройдет в Монреале 6 июля.

30 июня главный тренер сборной России по хоккею Валерий Брагин отчитался за выступление команды на чемпионате мира 2021 года в Риге. Он признал, что в управлении игрой на турнире тренерским штабом были допущены ошибки, которые будут учтены и исправлены при подготовке к Олимпийским играм в Пекине. По его словам, команда была укомплектована лучшими игроками КХЛ и подошла к плей-офф ЧМ в своей лучшей форме.