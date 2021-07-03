Украина не заметила признаков перекрытия границы с Белоруссией

Государственная пограничная служба Украины не заметила признаков перекрытия границы с Белоруссией, о котором объявил президент республики Александр Лукашенко. Об этом 3 июля сообщается на сайте ГПСУ.

По данным пограничников, за прошедшие сутки обстановка существенно не изменилась. Белорусская сторона с 20:00 2 июля перешла на усиленную охрану границы. Однако, утверждают в ГПСУ, это обычная практика во время праздников, а в Белоруссии 3 июля отмечают День республики.

За сутки из Украины в Белоруссию прибыли более 1700 человек, в обратном направлении — почти 2000. Эти показатели выше среднесуточных за прошлый месяц, что может быть связано с выходными, отметили украинские пограничники.

«Никаких признаков, которые бы свидетельствовали о перекрытии границы, как это сообщали СМИ со ссылкой на Александра Лукашенко, не наблюдается», — заключили в ГПСУ.

2 июля Лукашенко заявил, что Украина вместе с другими западными странами участвовала в создании сети «спящих» террористических ячеек в Белоруссии. По его словам, ячейки маскировались под отряды самообороны, которые должны были в назначенный «день икс» совершить государственный переворот.

Он поручил полностью перекрыть границу с Украиной, поскольку оттуда поступает «огромное количество оружия». Киев отрицает подобные обвинения.