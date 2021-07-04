Билли Айлиш смутила поклонников неприличной фразой в новом видео

Американская певица и автор песен Билли Айлиш снялась в новом ролике и смутила поклонников неприличной фразой. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в TikTok.

На кадрах короткого видео 19-летняя знаменитость запечатлена с распущенными волосами в черной футболке с красным принтом. Видно, что она разжевывает мучное изделие, а затем спрашивает на камеру: «Кто хочет меня съесть?» Известно, что выражение eat me out имеет сексуальный подтекст. Пост стал вирусным и набрал больше 41 миллиона просмотров и восемь миллионов лайков.

Пользователи сети негативно отреагировали на пошлую фразу и принялись критиковать Айлиш в комментариях. «Она сошла с ума», «Это чертовски мерзко», «От тебя я такого не ожидала», «Окей, я тут же от тебя отписалась. Отвратительно», «Отличный пиар-ход», — высказывались они.

В июне Билли Айлиш обвинили в расизме из-за высмеивания азиатского акцента. Скандал разразился из-за видеоролика, опубликованного в TikTok-аккаунте пользовательницы с ником lcxvy. На записи можно увидеть, как артистка коверкает слова, в то время как ее брат Финнеас пытается пародировать речь афроамериканцев. Позже звезда извинилась перед азиатами за свой поступок, выложив публикацию в Instagram-сторис.