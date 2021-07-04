В США предупредили о более тяжелом заболевании у пациентов с индийским штаммом

Индийский штамм коронавируса вызывает более тяжелое заболевание по сравнению с другими вариантами инфекции. Об этом заявил в эфире телекомпании NBC директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи. Его слова приводит ТАСС.

Согласно научным исследованиям, данный штамм является более смертоносным. Эксперт подчеркнул, что болезнь приводит к госпитализации пациентов, а в некоторых случаях — к смерти. Он также отметил, что «дельта»-штамм является более заразным и легче передается от человека человеку. Избежать госпитализации и летального исхода может помочь вакцинация, добавил Фаучи.

Главный инфекционист США также предупредил американцев о возможных всплесках заболеваемости в районах, где низкий уровень вакцинированных. По его словам, среди практически 10 тысяч умерших от коронавируса в июне около 99,2 процентов не были привиты.

Ранее врачи назвали проявления индийского штамма коронавируса. По словам пульмонолога Алексея Никишенкова, инфекция часто вызывает расстройства желудочно-кишечного тракта: именно на этот симптом стали жаловаться россияне.