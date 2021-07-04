В «Зените» пожаловались на высокую стоимость российских футболистов

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак пожаловался на высокую стоимость российских футболистов. Об этом сообщает Sport24.

Семак отметил, что работа клуба на трансферном рынке осложняется лимитом на легионеров и дороговизной качественных российских игроков. «Сейчас нет возможности приглашать сильных ребят с российским паспортом. Это очень дорого, такие игроки всем нужны. Легионеров нельзя приглашать, если нет свободных мест в заявке», — отметил он.

Согласно правилам Российской премьер-лиги (РПЛ), команды могут заявить восемь легионеров в числе 25 футболистов для участия в чемпионате. Количество иностранцев при этом на поле не регулируется.

Самый дорогостоящий воспитанник российского футбола в РПЛ по данным специализированного портала Transfermarkt — голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов. Его трансферная стоимость оценивается в 13 миллионов евро.

«Зенит» — действующий чемпион РПЛ.