РПЛ вошла в число самых дорогих лиг мира

Российская премьер-лига (РПЛ) по совокупной стоимости всех футболистов вошла в число самых дорогих лиг мира. Пост доступен в Instagram портала Transfermarkt.

РПЛ замкнула десятку рейтинга самых дорогих лиг мира. Игрок отечественного чемпионата оцениваются в 979 миллионов евро. Первое место в нем заняла Английская премьер-лига (АПЛ). Суммарная стоимость всех ее участников составляет 8,56 милларда евро. На втором месте итальянская Серия A (4,96 миллиарда евро). Третье место занимает испанская Ла Лига (4,89 миллиарда евро).

Согласно клубному рейтингу Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) российский чемпионат — восьмой по силе в Старом Свете. Россия делегирует шесть клубов для участия в еврокубках.

Самый дорогой клуб России по оценке Transfermarkt — «Зенит». Общая стоимость футболистов сине-бело-голубых составляет 167,7 миллиона евро.