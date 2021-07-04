Бизнесмена обвинили в растрате миллионных инвестиций на алкоголь и самолеты

В Сингапуре бизнесмен Н Юй Чжи присвоил более половины средств инвесторов, вложенных в его компанию Envy. Ежемесячно мужчина тратил около полутора миллиона долларов (примерно 110 миллионов рублей) на услуги дворецкого, алкоголь и перелеты на частных самолетах, сообщает Bloomberg.

Сообщается, что бизнесмен ответственен за отток из компании 352 миллионов долларов, при этом размер инвестиций в Envy составил 624 миллиона долларов. Его обвинили в растрате миллионных средств на услуги дворецкого и шофера, а также на алкоголь, номера в отелях, питание в ресторанах высокой кухни, визиты в ночные клубы и перелеты на частных самолетах. Кроме того, Чжи делал «крупные денежные подарки близким партнерам».

Теперь бизнесом предпринимателя управляет команда менеджеров. Ее главой стал Боб Йап из KPMG, который предложил суду ликвидировать компанию Envy. На счетах фирмы лежат около 39 миллионов долларов, при этом активы самого бизнесмена на сумму более 74 миллионов долларов заморозили.

В феврале 2021 года Чжи арестовали в Сингапуре, но позже отпустили под залог в полтора миллиона долларов. Тогда его заподозрили в обмане, который он устроил, чтобы получить от инвесторов почти миллиард долларов на фиктивные никелевые сделки.

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