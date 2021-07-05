Агурбаш уточнила свои слова про обращение к Путину с просьбой защитить белорусов

Певица Анжелика Агурбаш уточнила свои слова про обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой защитить белорусский народ. Об этом сообщает РИА Новости.

Исполнительница заявила, что не обращалась к российскому лидеру, «во всяком случае, пока». «Просто такой наплыв журналистов, и мне, естественно, задают вопросы о том, буду ли я обращаться лично к Владимиру Владимировичу за помощью…», — объяснила она. По ее словам, «было бы прекрасно», если ей предоставится такая возможность обратиться к Путину, однако «история о том, что я обратилась публично или письмом, это неправда», сказала Агурбаш.

Певица добавила, что еще 2 июля опубликовала в своих социальных сетях обращение «ко всем неравнодушным людям и ко всему мировому сообществу».

Ранее Анжелика Агурбаш сообщила, что Генпрокуратура Белоруссии возбудила против нее уголовные дела о разжигании вражды и оскорблении президента. По словам артистки, в стране царит вопиющая несправедливость и агрессия, а Лукашенко «захватил людей в заложники и запустил жесточайшую репрессивную машину, которая не щадит никого». Также она заявила, что узнала от журналистов о требовании Генеральной прокуратуры Белоруссии об ее экстрадиции из России.