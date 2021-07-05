Россия разрешила полеты в Турцию еще из 13 городов

Россия разрешила полеты на курорты Турции еще из 13 городов — распоряжение Росавиации вступит в силу с 12 июля. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что теперь в популярную республику смогут летать россияне из Сочи, Белгорода, Калуги, Краснодара, Барнаула, Воронежа, Саратова, Волгограда, Южно-Сахалинска, Липецка, Тюмени, Оренбурга и Нальчика.

В июне турагентства зафиксировали «взрывной» спрос на отдых в Турции среди российских туристов. Как заявил один из туроператоров, повышенный спрос к турецкому направлению отмечается с 22 июня — даты возобновления чартерного авиасообщения с Россией. Так, большинство туристов начали перебронировать туры, отмененные из пандемии.

Авиасообщение между Россией и Турцией, которое было прервано в связи с ухудшением эпидемиологической обстановке в зарубежной стране, возобновилось с 22 июня. Уточняется, что в республике соблюдается масочный режим, а также организован контроль над доступностью санитайзеров и других средств защиты. Отмечается, что от 60 до 90 процентов сотрудников отелей прошли вакцинацию.