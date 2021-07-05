Рост спроса на газ приведет к неизбежности глобальной катастрофы

Растущий спрос на природный газ может помешать достичь нулевых выбросов к 2050 году и избежать глобальной катастрофы. Как пишет Reuters, в докладе Международного энергетического агентства (МЭА) сказано, что к 2024 году мир превысит докоронавирусные объемы потребления.

Ожидается, что спрос на газ в 2021 году вырастет на 3,6 процента в связи с восстановлением мировой экономики от последствий коронавирусных ограничений. МЭА считает, что «он продолжит расти, если правительства не примут жесткие меры для достижения нулевых выбросов к середине века». По прогнозам, с 2022 по 2024 год спрос будет подниматься на 1,7 процента в год и станет слишком высоким для выполнения климатического плана к 2050 году.

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В мае МЭА представило план по декарбонизации энергетического сектора и призвало инвесторов отказаться от финансирования новых предприятий по добыче нефти, газа и угля. Согласно последнему отчету организации, для удовлетворения возросшего спроса будет достаточно уже утвержденных или разработанных до пандемии проектов.

Аналитики из Refinitiv Eikon считают, что скачок спроса спровоцировала сильная жара в Северном полушарии и повышенная необходимость электроэнергии для охлаждения. В связи с этим мировые цены на газ за последний месяц взлетели до многолетних максимумов. Например, базовая цена на газ в Европе в 2021 году составит 9,5 доллара (696 рублей) за миллион британских тепловых единиц — больше всего с 2013 года, а в Азии она превысит значение 2014 года и составит 11 долларов за миллион британских тепловых единиц.

В опубликованном МЭА отчете говорится, что газовая промышленность должна активнее сокращать выбросы парниковых газов, чтобы достичь целей Парижского соглашения по замедлению глобального потепления до 1,5 градуса Цельсия. Недостаточно оперативная декарбонизация поставит под вопрос не только соблюдение подписанного 190 странами договора, но и будущее планеты.