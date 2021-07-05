Путин провел телефонный разговор с новым премьером Израиля

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с новым премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Согласно сообщению, диалог состоялся по инициативе израильской стороны.

Путин и Беннет обсудили двустороннее сотрудничество в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, уделив внимание общей задаче сохранения исторической правды о Второй мировой войне, противодействию попыткам пересмотра ее итогов, героизации нацизма, отрицания Холокоста и решающего вклада Красной армии в победу.

В разговоре также были затронуты меры, предпринимаемые Россией и Израилем для борьбы с распространением коронавируса, и некоторые темы региональной повестки дня.

Путин пожелал Беннету успехов на посту премьер-министра. Стороны выразили настрой на развитие традиционно дружественных отношений и условились поддерживать дальнейшие контакты.

В июне оппозиция Израиля впервые за 12 лет сформировала правительство без Биньямина Нетаньяху, возглавлявшего правительство страны с 2009 года. 14 июня Путин впервые обратился к Беннету, поздравив его со вступлением в должность. Российский лидер отметил, что отношения двух стран носят дружественный характер и подчеркнул, что рассчитывает на дальнейшее сотрудничество. Он также пожелал Бенненту новых успехов в государственной деятельности, крепкого здоровья и благополучия.