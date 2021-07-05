В Коми ввели обязательную вакцинацию части населения

В Коми введена обязательная вакцинация от COVID-19, она затронет порядка 94 тысяч госслужащих. Об этом сообщается в официальной группе ведомства в социальной сети «Вконтакте».

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Сделать прививку должны те, чья деятельность связана с общественным питанием, воспитанием и обучением детей, коммунальным, транспортным и бытовым обслуживанием жителей, медицинских, финансовых организаций, МФЦ, почтовой службы, учреждений культуры, досуга, спорта, а также государственных и муниципальных служащих.

В ведомстве подчеркнули, что для обеспечения вакцинации данных категорий было отгружено дополнительно 15 тысяч доз препарата.

Ранее обязательную вакцинацию от коронавируса отдельных категорий граждан ввели в Омской области. В перечень вошли сотрудники, занятые в сфере торговли, общественного питания, образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, подразделений финансовых организаций, МФЦ, транспорта общего пользования, такси, ЖКХ.

Первой обязательную вакцинацию части населения ввела Москва. Вслед за ней такое же решение приняли власти Московской, Ленинградской, Тверской, Кемеровской, Нижегородской, Свердловской, Смоленской и Тамбовской областей. Также меры действуют в Башкирии, Хабаровске, Мурманске, Ненецком автономном округе, на Сахалине, в Краснодарском крае и других регионах.