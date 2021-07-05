Названы регионы с самыми высокими доходами населения

Ямало-Ненецкий автономный округ возглавил список российских регионов по уровню доходов населения. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на собственное исследование.

Эксперты проанализировали соотношение медианных среднедушевых месячных доходов населения в субъектах федерации и стоимости фиксированного набора товаров и услуг в каждом конкретном регионе. Согласно полученным результатам, в среднем данный показатель в России составляет 1,58.

Регионом с самыми высокими доходами населения оказался Ямало-ненецкий автономный округ, второе и третье место заняли Ненецкий автономный округ и Москва соответственно. Также в пятерку вошли Чукотка и Магаданская область. В то же время Ингушетия, Республика Алтай и Тува заняли последние места в рейтинге.

Ранее Росстат сообщал, что реальные зарплаты россиян выросли в апреле до 7,8 процента в годовом выражении с 1,8 процента в марте. Так, по сравнению с мартом 2021 года реальные зарплаты в России в апреле выросли на 2,5 процента. За январь-апрель рост реальных зарплат составил 2,9 процента в годовом выражении. Всего среднемесячная начисленная зарплата в апреле 2021 года составила 56 614 рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 13,8 процента, подчеркивается в докладе службы.