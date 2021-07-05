Дипломат рассказал о недопустимом для России сценарии в Совбезе ООН

Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский рассказал о недопустимом для Москвы сценарии в Совете Безопасности. Об этом он заявил в интервью «Известиям».

По его словам, Россия прямо высказывается против увеличения числа стран, представляющих «коллективный Запад», в Совбезе. Он подчеркнул, что любая реформа Совета Безопасности должна привести к формированию его более сбалансированного состава и речь должна идти о расширении представительства развивающихся государств. При этом Совбез должен оставаться рабочим органом, а если он существенно расшириться, то возникнут проблемы с координацией, объяснил российский дипломат. Он добавил, что оптимальным в России считают «20 с небольшим государств».

Ранее генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша переизбрали на второй срок. Второй пятилетний срок Гутерреша на этом посту начнется с 1 января 2022 года. Он занимает эту должность с 2017 года, ранее был верховным комиссаром организации по делам беженцев. До карьеры в ООН Гутерреш построил политическую карьеру в родной Португалии.