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Дипломат рассказал о недопустимом для России сценарии в Совбезе ООН

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Фото: DENIS BALIBOUSE / Reuters

Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский рассказал о недопустимом для Москвы сценарии в Совете Безопасности. Об этом он заявил в интервью «Известиям».

По его словам, Россия прямо высказывается против увеличения числа стран, представляющих «коллективный Запад», в Совбезе. Он подчеркнул, что любая реформа Совета Безопасности должна привести к формированию его более сбалансированного состава и речь должна идти о расширении представительства развивающихся государств. При этом Совбез должен оставаться рабочим органом, а если он существенно расшириться, то возникнут проблемы с координацией, объяснил российский дипломат. Он добавил, что оптимальным в России считают «20 с небольшим государств».

Ранее генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша переизбрали на второй срок. Второй пятилетний срок Гутерреша на этом посту начнется с 1 января 2022 года. Он занимает эту должность с 2017 года, ранее был верховным комиссаром организации по делам беженцев. До карьеры в ООН Гутерреш построил политическую карьеру в родной Португалии.

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