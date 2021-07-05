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В России увеличилось число случаев инфекционных и паразитарных заболеваний

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Фото: J.M. Guyon Copyright 2013 / CandyBox / Global look press

Число случаев инфекционных и паразитарных заболеваний в России в 2020-м увеличилось по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщается в докладе «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2020 году», передает РИА Новости.

Всего в прошлом году в России зафиксировали более 37,5 миллиона случаев таких заболеваний. Это на 13 процентов больше, чем в 2019-м — тогда их было зарегистрировано более 33 миллионов. «Прослеживается слабо выраженная тенденция роста заболеваемости инфекционными болезнями», — отмечается в документе.

Отмечается, что с учетом инфляции нанесенный инфекционной патологией экономический ущерб возрос в 2020 году на 2,57 процента по сравнению с предыдущим годом.

Ранее в Минздраве назвали количество россиян, не имеющих проблем со здоровьем. Доля совершенно здоровых граждан составляет 35 процентов.

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