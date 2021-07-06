В МЧС опровергли информацию об обнаружении обломков пропавшего Ан-26 на Камчатке

В МЧС по Камчатскому краю опровергли информацию о том, что обломки пропавшего Ан-26 обнаружены. Об этом сообщает РИА Новости.

В то же время глава авиакомпании подтвердил находку обломков около поселка Палана.

В Росавиации также заявили об обнаружении обломков воздушного судна в 4-5 километрах от взлетно-посадочной полосы. Сейчас поисковые работы затруднены из-за особенностей ландшафта.

Как сообщило агентство ТАСС со ссылкой на собственный источник, выживших при крушении самолета Ан-26 на Камчатке не обнаружено.

Во вторник, 6 июля, пропала связь с пассажирским самолетом Ан-26 на Камчатке. Всего на борту находилось 28 человек, в том числе шесть членов экипажа. Воздушное судно следовало из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. В момент посадки в районе аэропорта были сложные метеоусловия.