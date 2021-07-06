Появилось первое фото с места крушения Ан-26 на Камчатке

В сети появилась первая фотография с места крушения самолета Ан-26 на Камчатке. Снимок публикует Telegram-канал LIFE SHOT.

Ранее сообщалось, что обломки самолета Ан-26, пропавшего на Камчатке во вторник утром, обнаружены на расстоянии 3,8 км от аэропорта. К месту происшествия следуют 26 спасателей на вездеходах. Продвижение осложнено темным временным суток и начавшимся морским приливом.

Экипаж Ан-26 перестал выходить на связь во вторник, 6 июля, утром. На борту воздушного судна, выполняющего рейс из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, находились 6 членов экипажа и 22 пассажира. По предварительным данным, выживших нет.

Власти Камчатки предполагают, что воздушное судно разбилось во время захода на второй круг при посадке. Заместитель директора компании «Камчатское авиационное предприятие» Сергей Горб заявил, что возможной причиной крушения самолета мог стать сильный боковой ветер. По его словам, самолет практически врезался в береговую скалу со стороны моря, которая была расположена не на траектории его посадки.