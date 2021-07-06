Россия
 
Последние новости
Следствие назвало три версии крушения Ан-26 на Камчатке
Фото советских времен «растравило душу» москвичей 
Лукашенко призвал правительство внимательно следить за западными компаниями
Московскому бизнесу заплатят за быструю вакцинацию работников
В Белоруссии прекратили вещание два украинских телеканала
В МИД заявили о неизбежности давления США на Россию
Индийских медиков арестовали за фальшивые прививки от коронавируса
Лукашенко «отправил» нелегальных мигрантов в просвещенную и теплую Европу
В Анапе нашли тело четвертого погибшего в открытом море
Новости партнеров
Прослушать новость

Появилось первое фото с места крушения Ан-26 на Камчатке

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Telegram-канал LIFE SHOT

В сети появилась первая фотография с места крушения самолета Ан-26 на Камчатке. Снимок публикует Telegram-канал LIFE SHOT.

Ранее сообщалось, что обломки самолета Ан-26, пропавшего на Камчатке во вторник утром, обнаружены на расстоянии 3,8 км от аэропорта. К месту происшествия следуют 26 спасателей на вездеходах. Продвижение осложнено темным временным суток и начавшимся морским приливом.

Экипаж Ан-26 перестал выходить на связь во вторник, 6 июля, утром. На борту воздушного судна, выполняющего рейс из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, находились 6 членов экипажа и 22 пассажира. По предварительным данным, выживших нет.

Власти Камчатки предполагают, что воздушное судно разбилось во время захода на второй круг при посадке. Заместитель директора компании «Камчатское авиационное предприятие» Сергей Горб заявил, что возможной причиной крушения самолета мог стать сильный боковой ветер. По его словам, самолет практически врезался в береговую скалу со стороны моря, которая была расположена не на траектории его посадки.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Выживших при крушении самолета Ан-26 не обнаружено
Брат пассажира разбившегося Ан-26 рассказал о последнем разговоре
В авиакомпании назвали возможную причину крушения Ан-26 на Камчатке
В МЧС рассказали о месте крушения пропавшего на Камчатке Ан-26